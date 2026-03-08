ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಶಾಲೆಯ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ಸೋಲಾರ್, ಹೃದಯ, ಕವಾಟ, ಮೂಳೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಚಕ್ರ, ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮಾನವನ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತಿತರ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು ಎಂದರು. </p>.<p>ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾವನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಮಯ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಕ, ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೂಪ, ಸುರೇಶ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಲಾವಣ್ಯ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ವಾಣಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>