ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ (ಬಿಕೆಎಸ್) ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬಿಕೆಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಳೆಕುಪ್ಪ ಎಂ.ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಧಕಾರ ತೊಲಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮಹನೀಯ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬೇರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಆಚರಣೆ ಕೇವಲ ಜಯಂತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಾಯಲೂರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಯಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿಕೆಎಸ್ ವಿ.ಜಯಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎ.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ, ಉಗಿನಿ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಧನಂಜಯ, ಕೆ.ಮಧುಸೂದನ್, ಗೀತಾ, ಕವಿತಾ, ಪ್ರಕಾಶ್, ವೆಂಕಟಪತಿ, ಭಾಸ್ಕರ್, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಇರ್ಫಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-18-151129802</p>