ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್: ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಮಳಿಗೆ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಗನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ರಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳೂ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನತೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಟೈರ್, ಆಯಿಲ್, ನಾನಾ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ರಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟಣೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡನೇ ಅಂಗಡಿಯೂ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೂಡಲೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ವಾಹನ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವಘಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಲಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕಟ್ಟಡದ ರಂಧ್ರಗೊಳಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 40 ರಿಂದ ₹45 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 50 ರಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಸಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಂಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಮನಿಷಾ ಮನೋಹಿ, ಕೆ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-18-2086034403</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>