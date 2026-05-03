ಧರ್ಮರಾಜಪಾಳ್ಯ: ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಧರ್ಮರಾಜ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದ್ರೌಪತಮ್ಮ 120ನೇ ವರ್ಷದ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕರಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೂಲ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಿಗಳರ ಸಂಘದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರಗಕ್ಕೆ ಶಿವನಾಪುರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಣವಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು. ಎಸ್.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಗ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕರಗ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕರಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕರಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಎರಚಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ದ್ರೌಪತಮ್ಮ ದೇವಿ ಕರಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದ್ರೌಪತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೋತ್ಸವ, ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ, ಬಸವಣ್ಣ ಪಾಳ್ಯದ ಗಂಗಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ತಿರುಪತಿ ಗಂಗಮ್ಮ, ವಿಠಲೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯದ ವಿಠಲನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ, ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯದ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ ಉತ್ಸವ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆದಿನಾಂಚಾರಮ್ಮ ಉತ್ಸವ, ನೇತಾಜಿ ನಗರದ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಎಡಿಪಾಳ್ಯದ ಗಂಗಮ್ಮ, ಪಳ್ಳಿಗರ ಪಾಳ್ಯದ ಅಂಕಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಮೇಲಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಓಂಶಕ್ತಿ, ಪಾತು ಕೋಟೆ ನಾಗಮ್ಮ ದೇವಿ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರಣಭೇರಮ್ಮ, ಶಿವ ಕೇಶವ ನಗರದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಳಿಕಾ ಕಮಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ 120ನೇ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಐಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ನಾಗೇಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಗೀತಾ, ನಗರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಜಿ.ಬಿ.ಆಂಜನೇಯಲು, ವಹ್ನಿಕುಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಿಗಳರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ತಿಗಳರ ಸಮುದಾಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್ ಶಂಕರ್, ಆರ್. ಬೈಯಣ್ಣ, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಎಲ್.ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್, ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್, ಗರಡಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಭಾರತಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಷಣ್ಮುಗಂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>