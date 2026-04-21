ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಬತ್ತದ ತೆರೆದ ಬಾವಿ!

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವಂತಿದ್ದರೂ, ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಗರದ ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಳ್ಳಿಗರ ಪಾಳ್ಯದ ಬಳಿಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ 25 ಅಡಿ ಆಳದ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಜೀವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಜನರ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದು ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳು ಕೋಡಿ ಹರಿದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾಯ್ತೆರು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಆಂಜನೇಯ ಬೆಟ್ಟ (ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ)ದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ದಾಹ ತೀರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>25 ಅಡಿಗಳ ಆಳವಿರುವ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೋಡಿದ್ದು, ಆಗ ಇದ್ದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇದುವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾವಿಯು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಆಟೊ, ಸೈಕಲ್, ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಟೆ ಮೂಲಕ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೇದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ನೀರನ್ನು ಸೇದಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನೀರು: ಇನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಸಸಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಊಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯ ನೀರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>