ದೇಗುಲ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಮುಜರಾಯಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಚಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಘಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 5.19 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮುಜರಾಯಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹5.19 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಜರಾಯಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಮುಷ್ಟೂರು ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>