ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು: ಅನಾರೋಗ್ಯ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಜಿಮ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತುದಾರ ನೀಡಿದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬೊಬ್ಬೆಗಳು ಎದ್ದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ (17) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಯುವಕ. ಹ್ಯಾರೀಸ್ ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತದ ಸೌಂಧರ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಜಿಮ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ತರಬೇತುದಾರ ಫರ್ಹಾನ್ ಎಂಬುವವರು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬುಡ್ಡೆಗಳಂತೆ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಹ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>