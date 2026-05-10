ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ರಸ್ತೆ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜನ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು.

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿದ್ದವು. ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.

ನಗರದ ಬಜಾರು ರಸ್ತೆ, ವಿಠಲೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳು, ಕೆಜಿಎಫ್ ರಸ್ತೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ರಸ್ತೆ, ಬುಸಾಲ ಕುಂಟೆ, ರಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆ, ಪಳ್ಳಿಗರ ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತಿತರರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ರಭಸದಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.

ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಇಡೀ ನಗರ ಜನರ ಓಡಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಪಳ್ಳಿಗರ ಪಾಳ್ಯದ ಬಳಿ ಹೊರವಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೀರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ