ಜೆಜೆಎಂ: ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊರೆಸಲಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಗುಂಎಇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>