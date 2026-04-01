ಕಾಶಿ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಕಾಶಿಯ ಮಹಾಂತ ಓಂಪುರಿ ನಾಗಾಕಾಶಿ ಸಂತ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೋಭಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳು ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುತ್ಯಾಲಪೇಟೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಜಾರು ಬೀದಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯ, ವಿಠಲೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತಿತರರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಸಾಧುಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಶಕ್ತಿ ಚಲಪತಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿಶ್ಚಿತಾ, ವೈ.ಸುರೇಂದ್ರಗೌಡ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿ.ಎಂ.ರಘುನಾಥ್, ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗೋವಿಂದು, ಶಂಕರ್ ಕೇಸರಿ, ಶಕ್ತಿಪ್ರಸಾದ್, ಬೇಕರಿ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಭೀಮೇಶ್ವರ, ಜಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ, ಮೈಕ್ ಶಂಕರ್, ಪಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಿ.ಜಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>