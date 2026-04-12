ಕೆರೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 592ರಲ್ಲಿನ 10.08 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೊಗ್ಗಲ್ ನಾಥನ್ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಶನಿವಾರ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಗಲಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 592ರಲ್ಲಿನ 10.08 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಅಡಿ ಅಗೆದರೂ ಕಲ್ಲು-ಬಂಡೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಹಳೆಯ ಶವಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆಂಜನೇಯಲು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಪಿ.ಎಂ.ರಘುನಾಥ್, ಅನುಸಾರ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ್, ತಂಗರಾಜ್, ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಬಾಬು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>