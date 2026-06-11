ಸೀಟ್‌ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಪುಡಿ ಪುಡಿ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣ ಕಾರನ್ನು ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರಿನ ಚಕ್ರ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಕಾರಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಗಾಜನ್ನು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಂಗಾರು ಪಾಳ್ಯಂನ ದೇವರಾಜು ಎಂಬುವವರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರನ್ನು ತಡೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕಾರನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಕಾರಿನ ಗಾಜನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಲೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಗಾಜನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕಾರು ಚಾಲಕ ದೇವರಾಜು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರನ್ನು ತಡೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಟಿಯಿಂದ ಗಾಜಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಗಾಜು ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಬಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗಾಜು ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಚಾಲಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಡಿ.ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-18-454656072</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>