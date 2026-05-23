ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬಾಳೆ ತೋಟ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಕೀಲಾಗಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೀಲಾಗಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುವವರ ಬಾಳೆತೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 1.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆತೋಟ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಾಳೆ ಗೊನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ತೋಟ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಗಿಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಳೆತೋಟ ನಾಶವಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಗೀತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಬ್ಬರೂ ರೈತರ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಣ ತಿಳಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುನೀತ್, ಮುರುಗೇಶ್, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮತ್ತಿತರರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>