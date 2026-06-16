ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆರೆ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 33 ದಿನಗಳಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಸೋಮವಾರ ತೆರೆಕಂಡವು.</p>.<p>33 ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೋಲಾಟ, ಭಜನೆ, ದೇವಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂದರಿವಾಡು ತಂಡದವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಕಲಾವತಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ, ಆರ್.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ವೈ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-18-2135311755</p>