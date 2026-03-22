ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಪೂಜೆ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ 28 ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಇದೇ 28 ರಿಂದ ಏ.3ರವರೆಗೆ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಬಂದ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಗರದ ಆಂಜನೇಯ, ಕುರುಡುಮಲೆಯ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಜಾರು ಬೀದಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ವಿರುಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಾಧುಗಳು ತಾವು ನಡೆಸಲಿರುವ ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ ಮತ್ತು ಏಕಕುಂಡ ಆತ್ಮ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚನೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಧರ್ಮ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಧರ್ಮ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗಾ ಸಾಧು ಮಹಾಂತ ಓಂಪುರಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂಗಲಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಕೀಲ ವಿ.ಜಯಪ್ಪ, ನಾಗಭೂಷಣ ಚಾರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-18-951732330</p>