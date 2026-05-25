ಬೊಗ್ಗುಲ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಬೊಗ್ಗುಲು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲಿಮಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 592ರ 10.8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಯ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಇದೇ 22ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒತ್ತುವರಿದಾರರು ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಳ ಕುರಿತು ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ. ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಒತ್ತುವರಿ ದೃಢವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 22ರಂದು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಒತ್ತುವರಿದಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ. ಗೀತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ಒತ್ತುವರಿದಾರರು ತಮಗೆ ನಗರಸಭೆ ನೀಡಿದ ಇ–ಸ್ವತ್ತು, ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಿದ ರಶೀದಿ, ಖಾತೆ ಕುರಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತ್ತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೀಲುಹೊಳಲಿ ಸತೀಶ್, ಕಸಿವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಲಯನ್ ಹರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-18-1850030259</p>