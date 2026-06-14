ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗದ ಹಣ: ಪುಂಡರ ಮೋಜಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು

ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಶಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ L
ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಕೊತ್ತೂರು
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:29 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:29 IST
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ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ನೋಟ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ನೋಟ
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