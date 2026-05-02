ವಿವಿಧ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಭಾರತೀಯ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಐಟಿಯು ವತಿಯಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಸಿಪಿಐಎಂ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೇ 1ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಇರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಕುಡುಗೊಲು, ಚನಿಕೆ, ಪಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರಣಿ ಮತ್ತಿತರರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಸಿಐಟಿಯು ಮುಖಂಡ ಗುರಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ವಿನುಪ್ರಿಯಾ, ಆನಂದ್, ಗಂಗುಲಪ್ಪ, ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಕೊಂಡಮ್ಮ, ನಾಗವೇಣಮ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>