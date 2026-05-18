ಒಣಗಿದ ಮರ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರದಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕುಮುದೇನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಮರಗಳು ಅತ್ತಿಕುಂಟೆ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಗುರುಳುವುದು ಖಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನಾಗುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ