ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಕುರುಡುಮಲೆ ವಿನಾಯಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ

<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು</strong>: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಕುರುಡುಮಲೆಯ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸುವ ದೇವರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರುಡುಮಲೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. </p><p>ಏಕ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿನಾಯಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.</p><p><strong>ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ:</strong> ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೀರು ಪಾಚಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅವಘಡ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.</p><p>ಮುಚ್ಚಿದ ಶೌಚಾಲಯ: ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ:</strong> ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಪುಂಡರು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸುಮಾರು 10 ಮೀಟರ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು, ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸದ ಗೋಡೆಗಳು, ಹಿಂಬಾಗಿಲು, ಶೌಚಾಲಯ ಕಡೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. </p><p>ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ: ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಚರಂಡಿಗಳ ತುಂಬಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ:</strong> ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಾ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ, ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಆವರಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>‘ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ’</strong></p><p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>– ಎನ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಮುಜರಾಯಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>