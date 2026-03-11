ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗದ ಸಮುದಾಯ, ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ

ಕುಡುಕರ, ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು
ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಕೊತ್ತೂರು
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ
ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಶಾಲೆ 
ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು
ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಗಿಡಗಂಟಿ ಆವರಿಸಿರುವುದು 
Kolara



