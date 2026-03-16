ಮುಳಬಾಗಿಲು ‘ಮುಡಾ’ ಘೋಷಣೆ

<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು:</strong> ನಗರಕ್ಕೆ 55 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಳಬಾಗಿಲನ್ನು 'ಮುಳಬಾಗಿಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ (ಮುಡಾ)' ವನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಲತಾ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಮ್ಮದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ನಂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ 55 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಚಲುವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ , ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ, ಎನ್.ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಮಲ್ಲೇಕೊಪ್ಪ, ತಾತಿಕಲ್ಲು, ಪದ್ಮಘಟ್ಟ, ಕಪ್ಪಲಮಡುಗು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಂಡಹಳ್ಳಿ , ದೊಡ್ಡಬಂಡಹಳ್ಳಿ, ಸೊಣ್ಣವಾಡಿ, ಕವತನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲ ಕಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ, ತೊರಡಿ, ಕುಮದೇನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಕುಂಟೆ , ಹನುಮಂತಪುರ, ವರದಗಾನಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ, ಕದರೀಪುರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಭಾಗಶಃ, ಇಂಡ್ಲುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>