ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಳಿಯ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಮರದ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿದ್ದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಮರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಜಾರುಬಂಡಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಆಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ