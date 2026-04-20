ಒಲೆಗಳಾದ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌!

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೇ ಒಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೇ ಒಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಒಲೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನತೆ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ಒಲೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಪುನಃ ಸೌದೆ ಒಲೆಯತ್ತಾ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪಾದಚಾರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಖಾಲಿ ಸಿಲೆಂಡರುಗಳನ್ನೇ ಒಲೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-18-1435218063</p>