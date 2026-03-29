ಅದ್ದೂರಿ ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರವೇಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರೌಪದಮ್ಮ ದೇವಿ ಒಂಬತ್ತನೆ ವರ್ಷದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಎರಡು ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಾನಾ ಬಗೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಧೋತ್ಸವ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಹಸಿಕರಗ, ಅಭಿಷೇಕ, ಹೋಮ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೂವಿನ ಕರಗದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮರವೇಮನೆ, ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಯನೋತ್ಸವ, ವಸಂತೋತ್ಸವ, ಒನಕೆ ಕರಗ ಮತ್ತಿತರರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನು ಕರಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಗದಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಸುಗ್ಗಲಮ್ಮ, ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಾರೆಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರ ದೇವರು ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಿಗಳ ಮಹಾ ಸಭದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಮೈಕ್ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಕೋಮುಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ವಿ.ಸಾಮೇಗೌಡ, ಎಂ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಪಿ.ಎಸ್.ವರದರಾಜಪ್ಪ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಬಾಬು, ಪೆದ್ದೂರು ವರದಪ್ಪ, ಸೀನಪ್ಪ, ಬೋಗೇಶ್ ಗೌಡ, ನಾಗಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ, ಎಂ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ , ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಶಶಿಕಲಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>