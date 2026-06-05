ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರ ಕೊಂದ ಮಹಿಳೆ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿನಾಯಕಪುರಂ ಕಾಲೊನಿಯ ಸರಸ್ವತಿ (4) ಹಾಗೂ ಹೇಮಶ್ರೀ(2) ಕೊಲೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಬುಜ್ಜಿ (21) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಸರಕಿಂತಿ ಬಾಬು ಜೊತೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಂಗೂರು ಸಮೀಪದ ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿಯ (ಜೋಡಿ) ಎ.ಸಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಬಾಬು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಬುಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮ ವಿನಾಯಕಪುರಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮನೆಯವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಗ ಬುಜ್ಜಿ ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಹೇಮಶ್ರೀಯನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-18-1526932113</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>