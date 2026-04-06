ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ನಂಗಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥದ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ ತೀರದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿಯ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು 2021-22ರಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>2021-22ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಳಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ ಬಳಿಯ ಕೆಳಸೇತುವೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬ್ರಮರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಣಗಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯದೆ ಇರುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ಇಲ್ಲದೆ ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಮಾಯವಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ: ದೂರದ ತಿರುಪತಿ, ಚೆನ್ನೈ, ವಿಜಯವಾಡ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಮತ್ತಿತರರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾರಾಂತ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಾಗದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಬಳಿಯ ಮೇಲ್ ಭಾಗದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಡೆಗೋಡೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಐಸ್ ಮತ್ತಿತರರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-18-882510293</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>