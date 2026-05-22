ಔಷಧಂಗಡಿ ಬಂದ್: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಔಷಧಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ. ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಸಿರಪ್, ಟಾನಿಕ್ ಮತ್ತಿತರರ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈದ್ಯರ ಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಂದ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-18-1607116878</p>