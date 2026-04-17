ನಸೀರ್‌ ಜೊತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು; ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಘೋಷಣೆ

ಕೋಲಾರ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ ವಾಪಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಾಜ್ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಹಿಡಿದು, 'ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಪ್ಸರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಂಡ ನಸೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಕೋಮುಲ್ ನಾಮಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಷೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

ಮುಖಂಡ ಸೈಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಸೀರ್ ಜೊತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ರೀದ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ, ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಸೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮತಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಕುಡಾ' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಪ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯ್ಯೂಂ, ಮುಖಂಡರಾದ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್, ನವಾಜ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ಶೋಯಬ್, ಜಫರುಲ್ಲಾ, ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ಏಜಾಜ್, ಶಫಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರ್, ಬಾಬರ್, ಸಾಧಿಕ್, ರಿಯಾಜ್ ಗೋರು, ರೋಹಿದ್, ಸುಹೈಲ್, ಅರ್ಬಾಜ್, ನದೀಂ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.