<p><strong>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ</strong>: ನಗರದ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಮನಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಶಾಲೆ ಅಡಿಪಾಯವೇ ದಾನಿಗಳ ಉದಾರತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಸ್ವಿಆರ್ ಮಣಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಿ, ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಥಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹2.50 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್, ನಿಹಾರಿಕಾ, ಬಿಇಓ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ.ಎಂ., ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುಜಾತ, ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>