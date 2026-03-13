ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಅಭಾವದ ಸುದ್ದಿ: ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಸವಾರರು

<p>ಕೆಜಿಎಫ್: ನಗರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಂಕ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಬರ್ಟಸನ್ಪೇಟೆಯ ಮೊಯ್ಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾದ ಜನತೆ ನಗರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು, ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜ್ವಾಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುಕಾರಿ ಮೊಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಯುದ್ಧದ ಸಂಬಂಧ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃತಕ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಎಂದಿನಿಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬಾಟಲ್, ಡಬ್ಬ, ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ.ಭರತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೈಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರಾಟಗಾರ.</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>