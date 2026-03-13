ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ADVERTISEMENT
ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಅಭಾವದ ಸುದ್ದಿ: ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಸವಾರರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:33 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:33 IST
ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೈಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಮಾರಾಟಗಾರ.
Petrol pumps

