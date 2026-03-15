ಕೋಲಾರ: ನಗರದ ಅಮ್ಮವಾರಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಧೋತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ 75ನೇ ಮಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಸ್.ಶಕುಂತಲಾ, 'ರಾಮ್ರಾಜ್ ಉಡುಪು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ರಾಮ್ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ. ಹತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರಾಮ್ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜನ್, 'ಹೊಸ ಶೋ ರೂಂ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರದ ಜನರಿಗೆ ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ನಟೇಶ್, ರಾಮ್ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆಂಥಿಲ್, ಎಜಿಎಂಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಸನ್ನ, ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ರಾಜಾರಾಮ್, ರೋಟರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಇದ್ದರು.

ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಅಂಚಿರುವ (ಬಾರ್ಡರ್) ಧೋತಿಗಳು, ಸುಕ್ಕು ರಹಿತ ಧೋತಿಗಳು, ಸುಗಂಧಭರಿತ ಧೋತಿಗಳು, ಕಸೂತಿ ಧೋತಿಗಳು, ಮಾಯಿಲ್ಕನ್ ಧೋತಿಗಳು, ಪಂಚಕಚಮ್ ಧೋತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಧೋತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಧೋತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹತ್ತಿ, ಕಸೂತಿ, ಲಿನಿನ್, ಡಿಸೈನರ್,, ರೇಷ್ಮೆ ಶರ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಧೋತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಶರ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟವೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಶೋ ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಡುಪುಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಮ್ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು