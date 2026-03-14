<p><strong>ಮುಳಬಾಗಿಲು:</strong> ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (63) ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಯಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾಸಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಿಲುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂಗಲಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮತ್ತಿತರರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೃತರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿ.ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>