ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯ, ಡೋಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ.ಗಿರೀಶ್, ವೀರಭದ್ರೇಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಎಂ.ಪಿ, ಹರೀಶ್, ರಾಜೇಶ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಪಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಅನೀಲ್, ವೀರುಪಾಷ್ ಬಾಬು, ರಾಮಲಿಂಗ, ಮುರಳಿ ಜೆಸಿಬಿ, ಸಾಗರ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಮದನ್, ನರೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-18-368433461