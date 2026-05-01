ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಮಾವು ಬೆಳೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಸುರಿದ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳೆದ ಫಸಲು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೋಲಾರ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಆರಿಕುಂಟೆ, ದೊಡ್ಡಮೊಲದೊಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕಂಡು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲೇ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇರುವುದೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರೈತ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಫಸಲು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ₹2ಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೂಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಮನು, ಬಯ್ಯಪಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ, ಅರಿಕುಂಟೆ ಬುಲೆಟ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಕೊಪ್ಪವಾರಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಿಪಿನ್, ಹರ್ಷದ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>