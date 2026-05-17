ಮಾವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವನ್ನು ಬೆಳದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಬೇನೀಶ್, ಪಾಶಾ ಪಸಂದ್, ಕೇಸರ್, ತೋತಾಪುರಿ, ನೀಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ತಳಿಯ ಮಾವಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಂತಾದ ಮಾವು ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು, ಮದನಪಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳ ಹಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ರಿಂದ 150 ಅಂಗಡಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆ 15 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾವು ಕೀಳುವುದು, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಾಗಾಣಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-18-1885426789