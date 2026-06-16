ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾವು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುರಿದು ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಮಾವಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ -ಕೋಲಾರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರೋಜಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಮಾವು ಸುರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಭಂಗವಾದಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ, ‘ಮಾವಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರುಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆನ್ನಹಳ್ಳಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ‘ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಬೂದಿ ರೋಗ, ಜೋನಿ, ಜಿಗಿಹುಳು, ಮಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಹೂ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಫಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60 ಇದ್ದ ಬಾದಾಮಿ ಮಾವು ಈಗ ₹8 ರಿಂದ ₹10ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಾಯಿ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ ₹ 1 ಸಾವಿರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ₹3 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ನಯಾಪೈಸೆಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು’ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು, ‘ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳೆಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ, ರಾಜೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ, ವಾನರಾಶಿ, ವೀರಭದ್ರ, ಷಫಿವುಲ್ಲಾ, ರಾಜು, ಗಿರೀಶ್, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಫಾರೂಕ್ಪಾಷ, ನಾಗರಾಜ, ಜುಬೇರ್ಪಾಷ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ, ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಾಗೇಶ, ಭರತ, ಆನಂದ, ವೀರಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜು, ಸೋಮಶೇಖರ, ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಗಣೇಶ, ಗೋಪಾಲ, ಕೃಷ್ಣ, ಹರೀಶ, ನಾಗರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-18-1591230125</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>