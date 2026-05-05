ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಡಿವ ನೀರು ಅಭಾವದಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ 55 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ವಾಹನ ತೊಳೆಯಲು ಪೈಪ್ ಬಳಸದೆ, ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಿ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಕಾರಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲದೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ. ಕೋಟಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ನೀಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕರು ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 17 ಕಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೋಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಕೆ.ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ 30 ರಿಂದ 50 ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>