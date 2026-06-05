<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಜಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅನರ್ಹರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 284 ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 28 ಮತಗಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ರಮೇಶ್, ಗೋಪಿನಾಥ, ಜಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗಂಗಾಧರ್, ವಿ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನೀಡಿದರು. ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಷೇಕ್, ರಾಜ್ಯಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-18-1830667692</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>