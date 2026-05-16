ನೀರು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪಿಡಿಒ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇಸಿಗೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 55 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ತರಕಾರಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ ಪಿಡಿಒ ಶೀಘ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪಂಚಾಯತಿ ಜಲಗಾರರು, ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-18-1846635401</p>