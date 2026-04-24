ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳತ್ತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 17,874 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 805 ಮಂದಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಾನವಾರು ಸಾಧನೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಹತ್ತರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.