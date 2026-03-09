ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 741ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ತೌಸಿಫ್‌ ಖಾನ್‌

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:23 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolarupscKolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT