ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ, ಈದ್‌–ಉಲ್‌–ಫಿತ್ರ್‌ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ

ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ನಂತರ ಹೊಸ ತೊಡಕು ಆಚರಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.