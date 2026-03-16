<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ‘ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಊಟಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು..’</p>.<p>ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಒಲಿವಿಯಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಮಧು (436ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ತ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರುಣ್ ಗೌಡ ಪಿ.(462ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ನೆನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗರ್.ಎ (641ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ) ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಮೇಡಿತಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎಸ್.ಉಲ್ಲಾಸ್ (556ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್) ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎ.ಮಧು, ‘ಈ ಬಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ 57 ಮಂದಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕೇವಲ 25 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೇರಿದೆ. ರಜೆ ಪಡೆದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಓದಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಪೋಷಕರು ನನಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ವರುಣ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಗರ್ ಎ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರದ ಐವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಓದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ವಿನಯ ಇರಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಓದಿಸಿ. ಕೆ.ಆರ್.ನಂದಿನಿ, ಡಿ.ಕೆ.ರವಿ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಉದ್ಯಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಯರಾಂ ರಾಯಪುರ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಾಲ್ವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೈತಿಕತೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದರೂ ನಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ನಂದಿನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು. ಛಲ, ದಾಹ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಸಾಧನೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಬರೀಷ್, ‘ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಕುಪ್ಪಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್, ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ, ‘ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟ ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ಅವರಂಥವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಮಾಗೇರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಧು ಪೋಷಕರಾದ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ವರುಣ್ ಗೌಡ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್. ಹಾಗೂ ಎಂ.ಪ್ರೇಮಾ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪೋಷಕರಾದ ಎಂ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ, ಸಾಗರ್ ಪೋಷಕರಾದ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರಮೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕೋಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂಜಿಮಲೆ ರಮೇಶ್, ಒಲಿವಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಸೀಸಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್, ಬಣಕನಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್, ಸೀತಿಹೊಸೂರು ಮುರಳಿಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ, ಮುರಳಿಗೌಡ, ದಿಂಬಾಲ್ ಅಶೋಕ್, ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ನನಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಕನಸು ಕಂಡೆ. ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ.ರವಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಏಕೈಕ ಆಸ್ತಿ</blockquote><span class="attribution">ಎ.ಮಧು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 436ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್</span></div>.<div><blockquote>ಡಿ.ಕೆ.ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ವೈಖರಿ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನನ್ನ ತಾತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈತರು ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ</blockquote><span class="attribution">ವರುಣ್ ಗೌಡ ಪಿ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 462ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್</span></div>.<div><blockquote>ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸುಲಭದ ಹಾದಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಐದು ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ. ಶ್ರಮ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೈಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿ</blockquote><span class="attribution">ಸಾಗರ್ ಎ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 641ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್</span></div>.<p><strong>ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಭರವಸೆ</strong> </p><p>ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರ ಮನವಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ‘ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು</strong> </p><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪವಾಗಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 22 ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ ರದ್ದಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಪ್ರಭಾವವೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ</strong> </p><p>ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸಂಘದಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಊಟ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಫರ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು. 