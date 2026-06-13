ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ

<p>ವೇಮಗಲ್: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಆರಂಭವಾದ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿಲಿನ ಸದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಅಬ್ಬರದ ಮಳೆಗೆ ಶಾಲಾ – ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೌಕರರು, ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<p>ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿರಂತರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವೇಮಗಲ್ ಸಮೀಪದ ತಾಳೆಕೆರೆಯ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ರಭಸದಿಂದ ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವೇಮಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನರಸಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಗಲ್, ಚಾಕರಸನಹಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ತಲಗುಂದ, ಮದ್ದೇರಿ, ಪುರಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡಹಳ್ಳಿ, ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಪನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಿಹಾಳ, ವಿಶ್ವ ನಗರ, ಕ್ಯಾಲನೂರು ಹಾಗೂ ಕಡಗಟ್ಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-18-2088599723</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>