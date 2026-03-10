ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ: ವೇಮಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

<p><strong>ವೇಮಗಲ್:</strong> ಹೋಬಳಿಯ ಸೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕೆಎಚ್ಎಂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್-5 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇಮಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.</p>.<p>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ವೀರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೀರಾಪುರ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ವೇಮಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇಮಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ, ₹ 25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟಗರನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವೀರಾಪುರ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹ 15 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೀತಿ ಹೊಸೂರು ಮುರಳಿಗೌಡ, ವೇಮಗಲ್ ಶಂಕರ್, ರಹಮತ್, ಮುಸ್ತಾಕ್, ನಿಜಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>