ವೇಮಗಲ್: ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನತೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುರಿದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸುರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ. ನರಸಾಪುರ, ಕ್ಯಾಲನೂರು, ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು, ಪುರಹಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೇರಿ, ಸೀತಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಧನಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಣಗಿದ್ದ ಗಿಡಮರಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು ತುಂಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು ಶುಚಿಯಾಗಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕರರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತಲೇ ಮನೆಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>