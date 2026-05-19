ವೇಮಗಲ್: ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಳಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವೇಮಗಲ್ ಹಾಗೂ ನರಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತಂಪಾಗಿಸಿದೆ.

ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ತಂಪಾಗಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಜನರು ಸೆಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಲು ಮಾಯವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಇಳೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿತು.

ವೇಮಗಲ್ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಲನೂರು, ಸೀತಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಧನಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಗಲ್, ಚಾಕರಸನಹಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ತಲಗುಂದ, ಮದ್ದೇರಿ ಹಾಗೂ ಪುರಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಮಳೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಮಳೆ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಳೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ