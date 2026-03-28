ಡಿಕೆಶಿಯದ್ದು ಕೊತ್ವಾಲ್‌ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ: ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ

ಕೋಲಾರ: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಧಮ್ಮು, ತಾಕತ್ತು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಂಥವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ನಾಡಿನ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಾನೀಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಆದರೆ, ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪಕ್ಷ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅವರ ರೀತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಿತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ದಲಿತರಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ. ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Highlights - ರಾಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ ಭಾಗಿ ಡಿಕೆಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ನಾಡಿನ ಗತಿ ಏನು: ಪ್ರಶ್ನೆ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ: ಟೀಕೆ

ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು

ಶಾಸಕರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಐದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಐಪಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರ ಘನತೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

'ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟು ಹಿಂದೂಗಳ ರೀತಿ ಇಬ್ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ'

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮತವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ವೋಟು ಹಿಂದೂಗಳ ರೀತಿ ವಿಬ್ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಹೇಳಿದರು.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ'

ಮೇನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಗಣೇಶ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಿದ್ದು ನೋಡಿದಿರಾ ಎಂದು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು 2028ಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ