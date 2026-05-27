ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮೇ 31ರಂದು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 31ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈಜು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಲಿದೆ. 8ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ, 10ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಹಾಗೂ 12ರಿಂದ 14ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈಜು ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಸ್ವೀಮ್ ಗಾಗಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರಬೇಕು, ಮೇ 30ರ ಒಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮೊ: 8301802801 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-35-319074689</p>.